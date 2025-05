Barriere architettoniche Via Finali sotto i ferri

Cesena avanza nel suo impegno per una città inclusiva: sono partiti i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche in Viale Gaspare Finali. Con un investimento di 150 mila euro, l’Amministrazione comunale si dedica a creare spazi accessibili a tutti, promuovendo l’inclusione e migliorando la qualità della vita per i cittadini.

Cesena continua il suo percorso verso una città sempre più inclusiva e a misura di tutti. Sono iniziati in questi giorni i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche in Viale Gaspare Finali, con un investimento complessivo di 150 mila euro stanziati dall'Amministrazione comunale. L'obiettivo è rendere uno dei viali più frequentati della città pienamente accessibile a persone con disabilità, anziani, donne in gravidanza e genitori con passeggini. Dopo l'intervento su Viale Mazzoni, l'Amministrazione comunale ha deciso di estendere il progetto di riqualificazione anche a Viale Gaspare Finali, fino al primo tratto di Viale Carducci, all'altezza del cinema multisala 'Eliseo'. I lavori, suddivisi in più stralci, prevedono la realizzazione di percorsi dedicati alle persone con difficoltà motorie, rampe di salita e discesa a norma su entrambi i lati del viale e l'installazione di percorsi tattili per non vedenti in corrispondenza di attraversamenti pedonali, fermate del trasporto pubblico locale e parcheggi per disabili.

