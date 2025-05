Baronissi Petta | L’importanza di donare | il trapianto come atto di vita

Il Comune di Baronissi accoglierà un nuovo incontro del ciclo “Medicina in Comune”, dedicato all’importanza della donazione e al trapianto come atto di vita. Questo evento, frutto della collaborazione tra l'Amministrazione comunale e il DipMed dell'Università di Salerno, mira a sensibilizzare la comunità su temi fondamentali per la salute e la solidarietà.

Tempo di lettura: 5 minuti Il Comune di Baronissi ospiterà un nuovo appuntamento del ciclo di incontri “ Medicina in Comune ”, la rassegna nata dal protocollo d’intesa siglato tra l’Amministrazione comunale e il DipMed, il Dipartimento di Medicina e Chirurgia “Scuola Medica Salernitana” dell’Università di Salerno. Giovedì 15 maggio 2025 alle ore 16:00, presso la Sala Conferenze del Museo FRaC Baronissi (presso la Galleria dei Frati in via Convento), sarà illustrata l’esperienza della AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, realtà d’eccellenza nel panorama nazionale. L’evento è espressione delle iniziative delle Politiche Sociali del Comune di Baronissi sviluppate per sensibilizzare alla prevenzione, con il coordinamento scientifico del professore Vincenzo Casolaro, docente di Immunologia presso il DipMed e rientra tra le attività di Terza Missione dell’ateneo salernitano. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Baronissi, Petta: “L’importanza di donare: il trapianto come atto di vita”

