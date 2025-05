Barche a Napoli è allarme ormeggi | Solo una su quattro riesce a trovare posto

A Napoli, la situazione degli ormeggi per le barche diventa critica: solo una su quattro riesce a trovare posto. Con l'estate in arrivo, la città si conferma una meta sempre più ambita. Tuttavia, nonostante i progetti futuri, nel 2025 si prevede una drammatica riduzione dei posti barca, sollevando preoccupazioni per diportisti e turisti.

L'estate si avvicina, Napoli è meta sempre più attrattiva e nonostante i progetti per il futuro, nel il 2025 i posti barca saranno sempre meno.

Castellabate, sequestrati ormeggi abusivi per le barche

Da msn.com: Campo di ormeggio per natanti da diporto abusivo nel ... e del Nucleo Sub guardia costiera di Napoli, con l'ausilio delle Guardie NITA e del reparto droni CIFIT. Il sequestro impedisce ora l ...

Mega yacht a Napoli, estate d'oro in arrivo: prenotazioni degli ormeggi in aumento del 10% sul 2024

Riporta ilmattino.it: E, naturalmente, le mete preferite sono quelle di sempre: il molo Luise a Napoli, lo Stabia Main Port di Castellammare, Capri, Ischia, il Marina di Arechi di Salerno. Barche da sogno dei Paperoni ...

