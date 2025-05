Barcellona Flick torna sull’Inter | Non mi è piaciuto cosa è successo a San Siro l’eliminazione…

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha espresso il suo disappunto per l’eliminazione della sua squadra dalla Champions League contro l’Inter. In una conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Espanyol, Flick ha riflettuto sui momenti difficili vissuti a San Siro, evidenziando la necessità di imparare e migliorare. I dettagli delle sue dichiarazioni.

Le parole di Hansi Flick, allenatore tedesco del Barcellona, sull’eliminazione dalla Champions League contro l’Inter. I dettagli. Hansi Flick, allenatore tedesco del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Espanyol. Il tecnico è tornato sull’eliminazione in semifinale di Champions League contro l’ Inter, difendendo la prestazione di Ronald Araujo dopo le tante critiche. FLICK SU INTER-BARCELLONA – « Non mi piace quello che è successo con Ronald a Milano, proteggo sempre i miei giocatori. Tutti commettiamo errori, è successo anche in quella partita. La vita è così. Tutti commettiamo errori, ma penso che sia anche una questione di rispetto. Bisogna proteggerlo. Tutti siamo stati in situazioni come questa, bisogna gestirle bene ». FUTURO – « La cosa importante è giocare queste tre partite, e poi parleremo di tutto il resto. 🔗Leggi su Internews24.com