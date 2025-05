Barbara Bouchet | “Ho rifiutato film troppo spinti per me Le mie commedie si fermavano al bagno in vasca”

Barbara Bouchet, celebre attrice, ha rivelato durante l'ospitata a "Storie di Donne al Bivio" con Monica Setta, di aver rifiutato ruoli troppo audaci, affermando: "Le mie commedie si fermavano al bagno in vasca". Ha anche condiviso aneddoti sui suoi amori giovanili, tra cui quello con la leggenda di Hollywood Steve McQueen. Scopri di più...

Barbara Bouchet è stata ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio. L'attrice ha parlato della sua carriera, dei ruoli rifiutati perché troppo spinti e anche degli amori di gioventù con grandi star come Steve McQueen.

Barbara Bouchet: “Ho rifiutato film troppo spinti per me. Le mie commedie si fermavano al bagno in vasca”

Barbara Bouchet, storica icona del cinema italiano degli anni Settanta, ha svelato lati inediti della sua carriera e della sua vita privata durante un’intervista con Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio, in onda su Rai 2.