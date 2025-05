Barbagallo si candida alla segreteria regionale del Pd presentata una lista con 300 nomi

Anthony Barbagallo si candida alla segreteria regionale del PD, presentando una lista di 300 nomi che unisce giovani promettenti e militanti esperti. Questo gruppo rappresenta un forte rinnovamento e una ventata di freschezza per l'assemblea regionale del Partito Democratico siciliano, pronto a costruire un futuro migliore per la comunità.

Tanti giovani e volti nuovi che si affiancano a militanti di lungo corso per portare aria fresca nella nuova assemblea regionale del Pd siciliano: sono i 300 nomi che compongono la lista a sostegno della candidatura di Anthony Barbagallo alla segreteria regionale del Partito democratico siciliano. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Barbagallo si candida alla segreteria regionale del Pd, presentata una lista con 300 nomi

Approfondimenti da altre fonti

Pd Sicilia, Barbagallo unico candidato tra le polemiche: “Nessun defunto ha votato”

Secondo tempostretto.it: Iscriviti alla newsletter di tempostretto.it per rimanere aggiornato sulle ultime notizie dalle città metropolitane di Messina e Reggio Calabria “Non voglio alimentare ulteriori polemiche, ma sono irr ...

Barbagallo si candida come segretario regionale del Pd: “Ricostruiamo il partito dai circoli e dai giovani. Rendiamolo inclusivo”

Lo riporta ilsicilia.it: Tra i firmatati ci sono anche la deputata nazionale Stefania Marino, Marica Cirone della direzione nazionale, il presidente della comunità di Sant’Egidio Emiliano Abramo, gli ex deputati regionali ...

Pd, la corsa alla segreteria in Sicilia: Barbagallo unico candidato

Scrive msn.com: L’unico candidato al congresso del Pd regionale è l’uscente Anthony Barbagallo. Lo ha appurato la commissione per il congresso siciliano, riunita venerdì sera, come riferisce il commissario ad acta, N ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

DISABILITÀ : CHIESTA CONVOCAZIONE ASSESSORE MAMMÍ IN COMMISSIONE REGIONALE

"Condivido il grido d'allarme lanciato dal consigliere comunale Rachele Mussolini relativo ai fondi messi a disposizione delle persone con disabilità gravissime.