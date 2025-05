Bandiere Blu 2025 scendono a 4 le spiagge premiate sui laghi Maggiore e Orta

Nel 2025, le Bandiere Blu sulle spiagge dei laghi Maggiore e Orta in Piemonte scendono a quattro, con la spiaggia di Prarolo a San Maurizio d'Opaglio che perde il riconoscimento. Le altre quattro spiagge, tutte situate tra il novarese e il VCO, mantengono il prestigioso premio, attestando la qualità delle acque e dei servizi offerti.

Scendono a quattro quest'anno le Bandiere Blu in Piemonte: a perdere il riconoscimento è la spiaggia di Prarolo a San Maurizio d'Opaglio, sul Lago d'Orta. Sono invece confermate le Bandiere Blu alle altre quattro spiagge sui laghi tra novarese e Vco: tre sul Lago Maggiore (tutte nel Vco), al. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Bandiere Blu 2025, scendono a 4 le spiagge premiate sui laghi Maggiore e Orta

