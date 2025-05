Bandiere Blu 2025 | premiate 487 spiagge italiane Liguria in testa 15 new entry

Con l’annuncio ufficiale della 39ª edizione delle Bandiere Blu, per il 2025 l’Italia si conferma leader nella qualità ambientale delle spiagge, ottenendo 10 riconoscimenti in più rispetto all’anno scorso. Nel 2025, infatti, sono 246 le località rivierasche premiate dalla Foundation for Environmental Education (Fee), accompagnate da 84 approdi turistici, per un totale di 487 spiagge con vessillo blu. Indice. Bandiere Blu 2025: Liguria, Puglia e Calabria ai vertici. Le 15 nuove località bandiera blu nel 2025. Turismo sostenibile e criteri ambientali. Un traguardo globale. Bandiere Blu 2025: Liguria, Puglia e Calabria ai vertici. Ancora una volta, è la Liguria a guidare la classifica con 32 località premiate, nonostante una lieve flessione. Segue la Puglia con 27 bandiere e la Calabria con 23, entrambe rafforzate da tre nuovi ingressi ciascuna. 🔗Leggi su .com © .com - Bandiere Blu 2025: premiate 487 spiagge italiane. Liguria in testa, 15 new entry

