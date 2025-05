Bandiera della Palestina sul balcone la polizia ci ha chiesto di rimuoverla per il Giro | polemiche a Putignano

...appartiene. La situazione ha scatenato polemiche a Putignano, sollevando interrogativi sul diritto di esprimere la propria solidarietà attraverso simboli nazionali. La richiesta della polizia ha suscitato reazioni contrastanti, evidenziando le tensioni legate alla libertà di espressione e alle questioni politiche sullo scenario nazionale.

"Oggi la polizia è salita a casa nostra per chiederci di rimuovere la bandiera della Palestina esposta sul nostro balcone privato. Non stavamo disturbando nessuno. Non stavamo violando alcuna legge. Stavamo semplicemente esercitando il nostro diritto di espressione in uno spazio che ci.