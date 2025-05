Bandiera della Palestina fatta rimuovere per il Giro d' Italia La questura di Bari | Ripiegata spontaneamente

A Putignano, in provincia di Bari, la questura ha suscitato forti polemiche rimuovendo la bandiera della Palestina da un balcone, in occasione del Giro d'Italia. L'episodio è stato denunciato sui social da Sofia Mirizzi, scatenando un acceso dibattito sulla libertà di espressione e sulla gestione delle manifestazioni simboliche in un contesto sportivo.

A Putignano, un comune di 25 mila abitanti in provincia di Bari, è scoppiata la bufera dopo che Sofia Mirizzi, sui social, ha raccontato che a casa sua, a causa del passaggio del Giro d'Italia, è stata fatta rimuovere la bandiera della Palestina esposta sul balcone. "La polizia è salita a casa nostra per chiederci di rimuovere la bandiera della Palestina esposta sul nostro balcone privato. Non stavamo disturbando nessuno. Non stavamo violando alcuna legge. Stavamo semplicemente esercitando il nostro diritto di espressione in uno spazio che ci appartiene", ha raccontato, sollevando forti reazioni. A fare chiarezza è ora la questura di Bari: "Poco prima del passaggio dei ciclisti, il personale impiegato nei servizi, avendo ricevuto segnalazione di un certo fermento da parte di alcuni cittadini per l'esposizione di una bandiera palestinese, sul balcone del sesto piano di una palazzina, ha interloquito con il proprietario dell'appartamento, invitandolo a valutare l'opportunità di rimuovere il vessillo" e l'uomo "ha ripiegato spontaneamente la bandiera, comprendendo la situazione", si legge nel comunicato. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bandiera della Palestina "fatta rimuovere per il Giro d'Italia". La questura di Bari: "Ripiegata spontaneamente"

