Bandiera blu negata a Lipari Giuffrè | Bocciatura che fa male e che certifica un altro fallimento politico dell' amministrazione

La negazione della bandiera blu a Lipari rappresenta un duro colpo per l'amministrazione guidata da Giuffrè. Questo voto esterno evidenzia non solo un fallimento politico, ma anche la distanza tra le dichiarazioni di impegno per la sostenibilità e la realtà, in cui la gestione del territorio continua a lasciare a desiderare.

"Una bocciatura, questa volta venuta da fuori, che fa male e che certifica un altro fallimento politico dell’attuale amministrazione comunale che pur professando, a parole, una gestione sostenibile del territorio, con tanto di studi assegnati a fondazioni varie, nei fatti poi si perde e non. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Bandiera blu negata a Lipari, Giuffrè: "Bocciatura che fa male e che certifica un altro fallimento politico dell'amministrazione"

Bandiere blu. “Noi bocciati ingiustamente ma Lipari resta un paradiso”

Come scrive repubblica.it: Dopo tredici anni qualcosa è andato storto. L’isola di Lipari, la più grande delle Eolie, in Sicilia, quest’anno non è più fra le Bandiere blu assegnate dalla Foundation for environmental education.

Tusa e Nizza di Sicilia Bandiera Blu. Non riconfermate Ispica e Lipari

Si legge su informazione.it: Aumentano le bandiere blu in Italia. Stabile il numero che riguarda la Sicilia: entrano nell’elenco Messina e Nizza di Sicilia, ma escono le non riconfermate Ispica e Lipari. Quindici le nuove entrate ...

Bandiera Blu. Nel Messinese 7 conferme più le novità Messina e Nizza, fuori Lipari

Da msn.com: Dopo anni di tentativi, il capoluogo ottiene il riconoscimento per le spiagge di Capo Peloro e Santa Margherita ...

