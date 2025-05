Bandiera Blu i timori di chi vive a Torre Faro e Galati | Ci sono criticità da superare adesso le aspettative sono alte

Gli abitanti di Torre Faro e Galati Marina, fieri delle spiagge insignite della Bandiera Blu, esprimono timori riguardo alle sfide da affrontare. Con alte aspettative e poco tempo per adeguare il litorale agli standard richiesti, il Comune è chiamato a intervenire rapidamente per evitare che il prestigioso riconoscimento si trasformi in un effetto boomerang.

Temono l'effetto boomerang gli abitanti di Torre Faro e Galati Marina le cui spiagge hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu. Il tempo per adeguare il litorale rispettando gli standard previsti è poco e il Comune dovrà accelerare per non farsi trovare impreparati.

