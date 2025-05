Bandiera blu 2025 la new entry | Sabbia ciottoli e trabocchi Torino di Sangro sa stupire

Nel 2025, Torino di Sangro conquista la Bandiera Blu, un traguardo atteso che premia la bellezza di sabbia, ciottoli e trabocchi. Dopo anni di impegno, il sindaco Nino Di Fonso celebra un risultato storico per la costa abruzzese, fino a oggi esclusa. Un nuovo inizio per questa perla nascosta, pronta a sorprendere visitatori e residenti.

Era la grande esclusa della costa abruzzese. Il sindaco Nino Di Fonso: “Questo risultato è il frutto di un lavoro lungo sei anni” 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Bandiera blu 2025, la new entry: “Sabbia, ciottoli e trabocchi. Torino di Sangro sa stupire”

Approfondimenti da altre fonti

Bandiera blu 2025, la new entry: “Sabbia, ciottoli e trabocchi. Torino di Sangro sa stupire”

Segnala repubblica.it: Era la grande esclusa della costa abruzzese. Il sindaco Nino Di Fonso: “Questo risultato è il frutto di un lavoro lungo sei anni” ...

Bandiere Blu 2025, ecco le new entry e chi ‘esce’ dalla classifica

Segnala msn.com: Comunicate le spiagge Bandiera Blu per il 2025. A ottenerla sono stati 246 comuni e 84 approdi turistici in Italia per un totale di 487 spiagge. Le Bandiere Blu 2025 sono state assegnate dalla Foundat ...

Bandiere Blu 2025 nelle Marche, le spiagge salgono a 20: la new entry è Campofilone

Si legge su msn.com: La Foundation for environmental education (Fee) ha pubblicato l'elenco delle spiagge italiane premiate per il 2025, in totale sono 487 di cui 246 Comuni rivieraschi e 81 approdi turistici. Le Marche s ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Petrolio e influenza sulle borse, cosa potrebbe cambiare entro il 2025

Al giorno d’oggi, tutti sono perfettamente consapevoli di quanto il greggio sia in grado di condizionare le Borse.