Banconisti e operai per florovivaisti e cavatori

Stiamo cercando banconisti e operai per florovivaisti e cavatori. Disponibili 5 posti per commessi banco confezioni. È preferibile avere esperienza nel settore, buona manualità e passione per piante e fiori. Le risorse si occuperanno di confezionamento e creazione di composizioni floreali. Offriamo un contratto a tempo determinato. Unisciti al nostro team!

Commessi banco confezioni, 5 posti. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione, buona manualità e conoscenza del settore. Mansioni: le risorse per azienda settore florovivaistico si occuperanno di confezionamento piante e fiori e di composizioni fiori freschi ed artificiali. Contratto: tempo determinato di sei mesi. Sede di lavoro: Inveruno (Milano). Per info e candidature www.afolmet.itoffertedilavoro, codice offerta 93861 Operai, 3 posti. Requisiti: non è richiesta esperienza. Mansioni: le figure selezionate saranno adibite all'impianto di frantumazione e a lavori in cava. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Saltrio (Varese). Per candidature inviare un'email col curriculum a [email protected] centro per l'impiego di Varese, codice offerta 13608

