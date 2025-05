Banche degli occhi cento esperti di tutto il mondo a convegno a Mestre

Venerdì 16 maggio, l'auditorium del Padiglione Rama di Zelarino ospiterà il convegno "Cornea Evaluation in Eye Banking", organizzato da Jacinto S. Ibáñez e Diego Ponzin. Cento esperti da tutto il mondo si riuniranno per discutere le ultime innovazioni nel campo delle banche degli occhi, contribuendo alla ricerca e alla promozione della salute visiva.

Si terrà venerdì 16 maggio, all'auditorium del Padiglione Rama di Zelarino, sede di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, il corso cornea evaluation in eye banking, organizzato da Jacinto S. Ibáñez (La Coruña, Spagna) e Diego Ponzin (Veneto), con la partecipazione dei massimi esperti nazionali.

