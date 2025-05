Banca Popolare di Sondrio colloca con successo un covered bond da 500 milioni

Banca Popolare di Sondrio ha recentemente completato con successo il collocamento di un covered bond da 500 milioni di euro, destinato a investitori istituzionali italiani e internazionali. Questa emissione, con una durata di 5 anni, rappresenta un importante passo nell'ambito del programma di finanziamento della banca, rafforzando ulteriormente la sua posizione nel mercato.

Banca Popolare di Sondrio annuncia di aver collocato con successo presso investitori istituzionali, italiani ed internazionali, una nuova emissione di covered bond per un importo benchmark pari a 500 milioni di euro e durata di 5 anni. Il collocamento è stato realizzato nell'ambito del programma.

