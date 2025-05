Bambino esce da scuola e viene investito da un' auto

Ieri pomeriggio, martedì 13 maggio, a Pomarolo, un tragico incidente ha scosso la comunità: un bambino di 6 anni è stato investito da un’auto all'uscita da scuola. L’episodio, verificatosi intorno alle 16, ha generato attimi di panico e preoccupazione tra i presenti, con le prime ricostruzioni che iniziano a emergere.

Attimi di panico nel pomeriggio di ieri, martedì 13 maggio, a Pomarolo, quando un bambino di 6 anni è stato investito da un'auto all'uscita da scuola. L'incidente è successo intorno alle 16 e secondo le prime ricostruzioni pare che il bambino, appena suonata la campanella del pomeriggio, si.

