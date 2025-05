Bambino di 6 anni scappa al controllo della mamma mentre gioca con il fratellino e finisce in mezzo alla strada travolto da un Suv Mercedes | è grave

Un tragico incidente ha scosso Romano d'Ezzelino, nel Vicentino, quando un bambino di sei anni, sfuggito al controllo della madre durante un gioco con il fratellino, è stato investito da un Suv Mercedes. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio del 14 maggio e il piccolo è ora in gravi condizioni.

ROMANO D'EZZELINO (VICENZA) - Bambino di 6 anni scappa in strada e viene investito da un uomo alla guida di un Suv Mercedes. L'incidente nel primo pomeriggio di oggi, 14 maggio, intorno. 🔗Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Bambino di 6 anni scappa al controllo della mamma mentre gioca con il fratellino e finisce in mezzo alla strada, travolto da un Suv Mercedes: è grave

