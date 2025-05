Bambina di tre anni cade dalla finestra di casa

Una drammatica vicenda ha scosso Maddaloni, dove una bambina di soli tre anni è caduta dalla finestra di casa sua in via Fabio Massimo. Trasportata d'urgenza all'ospedale civile di Caserta, le sue condizioni sono critiche, portando i medici a decidere per un trasferimento all'ospedale Santobono di Napoli.

