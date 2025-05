Balllard Books Black Cats ‘Play-Op Final Spot in splendido finale

Il Sunderland ha festeggiato la conquista del posto nella finale di play-off grazie a un'eccezionale rete di Daniel Ballard, che ha regalato una vittoria emozionante. In un match avvincente, il colpo di testa decisivo ha segnato un momento indimenticabile per i Black Cats, portando la squadra a un passo dal trionfo.

2025-05-13 23:53:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Sunderland ha conquistato il loro posto nella finale di play-off del campionato mentre l’ultimo colpo di testa extra-gap di Daniel Ballard ha ottenuto una vittoria aggregata per 3-2 su Coventry City. I Black Cats hanno riportato un vantaggio per 2-1 allo stadio della luce per la seconda gamba, ma è stato Coventry a essere in ascesa per la stragrande maggioranza del ritorno sull’usura. Alla fine hanno rotto il deadlock nel 76 ° minuto mentre Ephron Mason-Clark ha dato loro un meritato vantaggio, ma è stata l’eccellente resilienza extra-tempo di Sunderland che alla fine si è rivelata decisiva. Le sanzioni sono apparse una formalità quando Enzo Le Tage è andato a prendere un angolo a sinistra al 122 ° minuto, eppure c’è stata una notevole svolta nel racconto mentre la sua consegna perfettamente posta è stata accolta dalla testa di Ballard per girare la palla fuori dal bar e mandare la folla di casa in delirio. 🔗Leggi su Justcalcio.com