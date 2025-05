Bagarre in Aula | l’On Magi protesta con un fantasma contro Meloni durante il dibattito sulla polizia

Durante un acceso dibattito in Parlamento sulle riforme della polizia, l'Onorevole Federico Magi (Alleanza Progressista) ha sorpreso tutti, irrompendo in Aula vestito da "fantasma" per protestare contro la Premier Meloni. La scena surreale ha catturato l'attenzione, interrompendo temporaneamente le discussioni tra gli esponenti politici.

Un siparietto surreale ha interrotto pochi minuti fa il dibattito in Parlamento dedicato alle riforme proposte sul comparto sicurezza e polizia, quando l’ Onorevole Federico Magi (Alleanza Progressista) ha fatto irruzione nell’Aula indossando un abito che replicava un classico costume da “fantasma”, completo di lenzuolo bianco e occhiali da sole. Mentre la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, stava rispondendo alle interrogazioni sulla necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nei quartieri a rischio, Magi si è alzato dal suo banco, ha attraversato i corridoi e si è avvicinato al banco governativo, sventolando il lenzuolo con due fori ritagliati – una provocazione visiva a sottolineare, a suo dire, il “vuoto di iniziativa” dell’Esecutivo in materia di sicurezza sociale. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bagarre in Aula: l’On. Magi protesta con un “fantasma” contro Meloni durante il dibattito sulla polizia

Ne parlano su altre fonti

Bagarre in Aula: l’On. Masi protesta con un “fantasma” contro Meloni durante il dibattito sulla polizia

Riporta thesocialpost.it: Un siparietto surreale ha interrotto pochi minuti fa il dibattito in Parlamento dedicato alle riforme proposte sul comparto sicurezza e polizia, quando ...

Proteste in aula: Riccardo Magi si traveste da fantasma contro l'astensione

Secondo notizie.it: Il deputato Riccardo Magi, segretario del partito Più Europa, ha scelto un modo inusuale per esprimere il suo dissenso nei confronti dell’invito all’astensione ai referendum dell’8 e 9 giugno. Durante ...

Magi entra in Aula vestito da fantasma, espulso da Fontana

Riporta notizie.tiscali.it: Riccardo Magi, di Piu' Europa, e' entrato in Aula alla Camera vestito da fantasma mentre il capogruppo della Lega Riccardo Molinari sta ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lavoro, povertà e sicurezza: il dibattito tra Berlinguer, Boldrini e Giordano su Rai Tre

Nella puntata del 6 giugno di " Cartabianca " su Rai Tre, Bianca Berlinguer affronta tematiche cruciali come lavoro, povertà e sicurezza.