Baby Pellizzari al Master del Giro | Non dovevo essere neppure qui

Il 21enne talento azzurro impara in fretta: "Mai guardato il percorso, ora studio di notte il libro corsa" 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Baby Pellizzari al Master del Giro: "Non dovevo essere neppure qui"

Altre fonti ne stanno dando notizia

VERSO IL GIRO. RED BULL BORA HANSGROHE, TUTTI PER ROGLIC. CI SONO ANCHE ALEOTTI, MOSCON E BABY PELLIZZARI

Si legge su tuttobiciweb.it: Come annunciato dallo stesso portacolori dell’Alpecin-Deceuninck sul proprio profilo Strava, Luca Vergallito non sarà della partita al Giro d’Italia 2025. Atteso al debutto nel Grand Tour nostrano ...

Giro d'Italia, i giovani: il "Torito" gasa, occhio a Pellizzari e Piganzoli

Come scrive gazzetta.it: Se Ayuso e Tiberi lotteranno per la classifica generale, la lotta per la maglia bianca vedrà protagonisti anche due azzurri oltre al messicano del Team Ineos ...

Giro, Pellizzari non finisce di stupire. Il camerte è primo sulla Cima Coppi

Segnala msn.com: Il più giovane corridore del Giro passa per primo sul punto più alto del Giro. È di Giulio Pellizzari la Cima Coppi, l’ambito ‘tetto rosa’, posizionato sull’insidioso tracciato della ...

