Baaria Film Festival 2025 | ospiti Giuseppe Tornatore Danis Tanovic e Luigi Lo Cascio

Dal 2 al 6 luglio 2025, Bagheria ospiterà il Baarìa Film Festival, un evento unico dedicato al "cinema di qualità". Tra gli illustri ospiti, il premio Oscar Giuseppe Tornatore, il regista Danis Tanovic e l'attore Luigi Lo Cascio. La giuria include nomi noti come Roberta Torre, Uberto Pasolini e Marco Amenta, promettendo un programma ricco di emozioni e talenti.

Tra gli ospiti della manifestazione, in programma a Bagheria dal 2 al 6 luglio 2025, anche i registi Daniele Ciprì e Costanza Quatriglio; in giuria Roberta Torre, Uberto Pasolini e Marco Amenta. Primi titoli e ospiti per il Baarìa Film Festival, primo festival italiano interamente dedicato al "cinema insulare" che vedrà l'arrivo del Premio Oscar Giuseppe Tornatore, di Luigi Lo Cascio e del regista Danis Tanovic, tra gli altri. Nella sezione competitiva di lungometraggi figurano tre film che hanno rappresentato il loro paese agli Oscar 2025: Old Fox del regista taiwanese Ya-chuan-Hsiao, romanzo di formazione ambientato nella Taiwan di fine anni Ottanta, Under the Volcano del polacco Damian Kocur, che segue le vicende di una famiglia ucraina bloccata a Tenerife dall'invasione russa, e My Late Summer del bosniaco Danis Tanovic, che sarà .