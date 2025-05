Baarìa Film Festival 2025 | cinema insulare ospiti d’eccezione e prime nazionali a Bagheria

Dal 2 al 6 luglio 2025, Bagheria (Palermo) accoglierà la nuova edizione del Baarìa Film Festival, il primo evento in Italia dedicato esclusivamente al cinema insulare. La manifestazione promette film inediti, ospiti internazionali e illustri nomi del settore, tra cui due premi Oscar. Un'occasione unica per celebrare il talento e la creatività nel mondo del cinema.

Dal 2 al 6 luglio 2025 Bagheria (Palermo) ospiterà la nuova edizione del Baarìa Film Festival, il primo evento in Italia interamente dedicato al cinema insulare. In programma film inediti, ospiti internazionali e grandi nomi del cinema italiano. Tra gli ospiti d’onore spiccano due premi Oscar: Giuseppe Tornatore, a cui sarà dedicata una serata speciale, e Danis Tanovic (Oscar e Golden Globe per “No Man’s Land”), insieme all’attore Luigi Lo Cascio, al regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e alla regista Costanza Quatriglio. I film selezionati e la competizione internazionale. Sette i primi film annunciati per la sezione competitiva del Baarìa Film Festival 2025: Old Fox di Ya-chuan Hsiao (Taiwan). Under the Volcano di Damian Kocur (Polonia). My Late Summer di Danis Tanovic (Bosnia). 🔗Leggi su Dailyshowmagazine.com