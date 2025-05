Azioni Ubs in aumento Deutsche Bank alza il prezzo | conviene investire?

Le azioni di UBS attirano nuovamente l'attenzione degli investitori. Dopo l’innalzamento del target price da 31 a 32 franchi svizzeri da parte di Deutsche Bank, che conferma la raccomandazione Buy, gli analisti prevedono un futuro rialzo del prezzo. Conviene quindi valutare attentamente questa opportunità di investimento nel settore bancario.

Il titolo azionario Ubs è tornato al centro dell'attenzione degli investitori dopo che Deutsche Bank ha alzato il target price ( prezzo obiettivo ) da 31 a 32 franchi svizzeri, confermando la raccomandazione Buy, ovvero di acquisto, perché secondo gli analisti il suo prezzo aumenterà in un futuro prossimo. Azioni Ubs e utili in rialzo. Deutsche Bank lo ha sottolineato con decisione: nonostante il contesto macroeconomico incerto, Ubs mostra una solidità trasversale su più fronti: crescita dei ricavi;. afflussi netti di capitali;. riduzione dei costi;. gestione efficace degli asset non core.. L'aumento del prezzo obiettivo delle azioni da parte di Deutsche Bank è anche un riflesso di quelle che sono le prospettive sugli utili, per cui è prevista una crescita del +17% per il 2025, del +4% per il 2026 e del +3% per il 2027.