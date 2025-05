Aziende in transizione in UniBg un convegno sulle grandi sfide delle imprese italiane

Giovedì 15 maggio, presso la Sala Galeotti dell'Università di Bergamo, avrà luogo il convegno “Aziende in transizione: tra spinte all’innovazione e resistenze organizzative”. Organizzato dal Dipartimento di Scienze Aziendali (DipSa), l’evento affronterà le grandi sfide delle imprese italiane, coinvolgendo la comunità accademica e gli stakeholders del settore.

Bergamo. Si terrà giovedì 15 maggio nella Sala Galeotti in via dei Caniana alle 15 il convegno “Aziende in transizione: tra spinte all’innovazione e resistenze organizzativa” organizzato dal dipartimento di Scienze Aziendali (DipSa) dell’ Università di Bergamo e aperto a comunità accademica, imprese e a tutta la cittadinanza. L’incontro sarà un’importante occasione di confronto sulle principali transizioni – sociale, ecologica e tecnologica – che stanno trasformando il mondo delle imprese italiane. Il punto di partenza sarà la presentazione del primo report Transet, frutto di un’indagine condotta dal dipartimento su un campione di aziende italiane, che analizza come le organizzazioni stanno affrontando le sfide legate alla sostenibilità, all’innovazione e al cambiamento sociale. Dopo i saluti istituzionali della professoressa Daniela Andreini, direttrice del DipSa, si terrà la presentazione del report a cura della professoressa Vera Lomazzi, presidente dell’European Survey Research Association (Esra) e docente UniBg. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Aziende in transizione”, in UniBg un convegno sulle grandi sfide delle imprese italiane

