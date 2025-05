Awajima Hyakkei | nuovo anime Madhouse sulle aspirazioni di quattro studentesse alla Awajima School

Awajima Hyakkei è il nuovo anime di Madhouse che esplora le aspirazioni di quattro studentesse alla Awajima School. Lo studio, noto per capolavori come Frieren – Oltre la fine del viaggio, svela il teaser che mette in mostra un affascinante stile acquerellato, promettendo un’esperienza visiva unica e coinvolgente.

Lo studio Madhouse, celebre per aver dato vita a opere di riferimento come Frieren – Oltre la fine del viaggio e altri capolavori dell'animazione giapponese, ha presentato il teaser iniziale per il suo nuovo progetto: Awajima Hyakkei. Le immagini, ispirate ad un delicato stile acquerellato, offrono uno sguardo coinvolgente in un racconto che si propone .

