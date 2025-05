Avvocato del Foro di Nola ai domiciliari | 27 capi d’accusa tra truffa infedele patrocinio e falsi atti giudiziari

Un avvocato del Foro di Nola è stato posto agli arresti domiciliari con 27 capi d'accusa, tra cui truffa infedele, patrocinio infedele e falsi atti giudiziari. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 14 maggio 2025, aprendo un caso che scuote la fiducia nel sistema legale locale.

NOLA, 14 MAGGIO 2025 – In data odierna, su disposizione del Giudice per le indagini preliminari, è stata eseguita un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un avvocato del Foro di Nola, indagato per ben 27 capi di imputazione. Le accuse comprendono truffa continuata, infedele patrocinio e falsità materiale commessa da privato. L’esecuzione è stata condotta da personale della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura di Nola – Aliquota Carabinieri e Polizia di Stato – con il supporto operativo del Gruppo della Guardia di Finanza di Nola. Le indagini, partite da numerose denunce-querele sporte da assistiti dell’indagato, hanno messo in luce un articolato sistema fraudolento. Secondo quanto ricostruito, l’avvocato avrebbe millantato di aver intrapreso e vinto procedimenti amministrativi, civili e penali in favore dei suoi clienti, presentando atti giudiziari completamente falsificati. 🔗Leggi su Primacampania.it