Avis lancia il messaggio davanti a centinaia di studenti | Donare sangue è un gesto semplice per salvare vite

Martedì mattina, al Teatro Diego Fabbri, AVIS ha lanciato un importante messaggio di sensibilizzazione sulla donazione di sangue, sottolineando come sia un gesto semplice ma vitale. Durante la cerimonia di premiazione del concorso "AVIS nelle scuole", oltre 400 studenti delle seconde classi delle scuole medie di Forlì si sono riuniti per celebrare la creatività e l'impegno sociale dei loro lavori.

Si è tenuta martedì mattina al Teatro Diego Fabbri la cerimonia di premiazione dei lavori realizzati dagli studenti forlivesi per il concorso Avis nelle scuole. All'evento sono stati presenti oltre 400 ragazzi delle seconde classi delle scuole medie di Forlì, i quali, con i rispettivi docenti, si.

