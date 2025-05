Aveva ragione Tina Uomini e Donne Gianmarco e Cristina visti così dopo la scelta

Dopo la scelta di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara a Uomini e Donne, il silenzio che circonda la coppia solleva interrogativi tra i fan. È trascorso qualche giorno dalla registrazione, ma l'assenza di foto o segnalazioni alimenta i dubbi sulla loro reale situazione. Tina ha ragione: cosa sta succedendo davvero tra i due?

Sono passati alcuni giorni dalla registrazione della scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, ma il silenzio che aleggia attorno alla nuova coppia formata con Cristina Ferrara inizia a insospettire i fan più attenti del dating show di Canale 5. Nessuna foto rubata, nessuna segnalazione, nessuna uscita pubblica: un’assenza totale di contenuti inediti che, in un’epoca dominata dai social e dall’onnipresenza dei personaggi televisivi, appare più che anomala. >> “So che lui.”. Papa Leone e Sinner, colpo di scena: com’è andata a finire dopo le ultime parole del pontefice A lanciare l’allarme è stata una follower dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che ha sollevato la questione scrivendo: “Ma perché non c’è neanche una loro foto in giro? Il nulla”. La risposta del blogger non si è fatta attendere e il tono, come spesso accade, è stato piuttosto tagliente: “Perché pensavate che qualcuno li riconoscesse e fosse così entusiasta nel fargli foto? Adesso andranno a Verissimo e stop, chi li riconosce più”. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

