Avengers | un dietro le quinte di Doomsday lascia intendere un controverso cambiamento nel Dottor Destino

Un'interessante foto dietro le quinte di "Avengers: Doomsday" suggerisce un controverso cambiamento nel design della maschera del Dottor Destino. Con le riprese attualmente in corso, i fan stanno scoprendo dettagli intriganti, anche grazie alle rivelazioni di Robert Downey Jr. e del cast. Scopriamo insieme cosa potrebbe riservare questo atteso capitolo dell'Universo Marvel.

Una foto dietro le quinte sul set di Avengers: Doomsday rivela le possibili modifiche alla maschera del Dottor Destino. Avengers: Doomsday è attualmente in fase di riprese, il che significa che i fan stanno lentamente ricevendo informazioni dai membri del cast del film. È il caso di Robert Downey Jr. che sta scambiando la sua armatura di Iron Man con le vesti verdi del Dottor Destino. Non abbiamo ancora visto che aspetto avrà Downey nei panni del villain, ma abbiamo visto Downey con un nuovo taglio di capelli. Una foto condivisa dall’attore sul set di Avengers: Doomsday offre diversi Easter egg su come Downey porterà in vita Victor Von Doom. Robert Downey Jr. ha condiviso una foto dal set di Avengers: Doomsday. La foto mostra Downey con i muscoli contratti mentre legge una copia del nuovo libro di Jeremy Renner, My Next Breath. 🔗Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Avengers: un dietro le quinte di Doomsday lascia intendere un controverso cambiamento nel Dottor Destino

