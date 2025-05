Avengers | Doomsday | Robert Downey jr omaggia Jeremy Renner sul set

Robert Downey Jr. sta per tornare nell'MCU nel ruolo di Dottor Destino in "Avengers: Doomsday". Nel frattempo, sul set, ha reso omaggio a un caro amico, Jeremy Renner. Ieri, ha condiviso sui social un'immagine inaspettata che celebra la loro amicizia, dimostrando ancora una volta il legame tra i membri del cast Marvel.

Robert Downey jr tornerà nell’MCU come Dottor Destino in Avengers: Doomsday, ma intanto ha trovato del tempo per omaggiare un vecchio amico. Impegnato sul set del nuovo film evento Marvel per l’appunto, il premio Oscar Robert Downey jr ieri ha pubblicato via social un insolita immagine che lo ritrae mentre legge il libro firmato da Jeremy Renner, suo amico e collega nell’MCU come Hawkeye (Occhio di Falco). “ Sto leggendo il libro di Renner e mi sento già più forte. “, ha scritto Downey su Instagram mentre fletteva i bicipiti e leggeva il libro di Renner My Next Breath. Robert Downey jr ha aggiunto: “ Che viaggio verso la saggezza. molto istruttivo. una lettura obbligata!” La risposta di Renner, ovviamente, non si è fatta attendere: “ Siamo lontani dalla terapia intensiva. Almeno sappiamo come finisce questa storia, fratello mio. 🔗Leggi su Universalmovies.it