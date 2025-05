Avellino tra rimpasti immaginari e stadi metafisici | il sindaco Nargi e l’arte del galleggiamento politico

Avellino, sospesa tra rimpasti immaginari e stadi metafisici, si confronta con l'arte del galleggiamento politico del sindaco Laura Nargi. In questa terra di mezzo, le parole si vestono da fatti e i fatti si travestono da intenzioni zoppicanti. Nargi, rispondendo a chi le parla di rimpasto, sembra evocare un Pirandello contemporaneo: “Io non ho mai parlato di rimpasto” — e...

Avellino è in quella terra di mezzo dove le parole si vestono da fatti e i fatti si travestono da intenzioni zoppicanti. Il sindaco Laura Nargi, a chi ha udito parlare di rimpasto, risponde come un personaggio di Pirandello stanco di essere frainteso: “Io non ho mai parlato di rimpasto” — e. 🔗Leggi su Avellinotoday.it