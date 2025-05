Avanti senza paura Sardone nel mirino dei centri sociali | cosa scrivono sui muri

Un nuovo atto intimidatorio colpisce Silvia Sardone, costretta sotto scorta per minacce legate al suo impegno politico. Sui muri di Via Gola, a Milano, appare la scritta "Fan***o la Sardone", accompagnata da un simbolo di bomba e dal logo anarchico, segno di un clima di crescente tensione e ostilità nei confronti della politica attiva.

Ancora un atto intimidatorio contro Silvia Sardone, da tempo costretta sotto scorta per le continue minacce ricevute a causa del suo impegno politico. Sui muri di Via Gola, a Milano, è comparsa la scritta "Fan***o la Sardone" accompagnata dal simbolo di una bomba e dal logo anarchico. Un preoccupante messaggio d'odio da parte di chi mira a imporre la censura al libero pensiero e che riflette il bisogno di una condanna unanime verso chi vorrebbe sostituire la forza delle idee con la politica del terrore. «E' l'ennesimo insulto intimidatorio che ricevo, dopo le scritte in Bovisa e a Verbania e le minacce di morte su un treno in Piemonte. Senza dimenticare, inoltre, le varie minacce di morte social che ricevo costantemente da anni e i recenti attacchi di alcuni trapper», ha denunciato l'eurodeputata Lega. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Avanti senza paura". Sardone nel mirino dei centri sociali: cosa scrivono sui muri

