Autostrade si riaccende lo scontro sugli esattori al Cas | i sindacati chiedono commissarimento e ispezioni

Si riaccende la controversia sulle autostrade, con i sindacati Uiltrasporti e Sla Cisal che chiedono il commissariamento e ispezioni sul concorso per esattori al Cas. I rappresentanti sindacali richiamano l'attenzione degli organi di vigilanza regionali e nazionali per denunciare la gestione inadeguata delle risorse lavorative ed economiche. La "telenovela" continua.

E' di nuovo scontro sulla "telenovela" del concorso per esattori al Cas. Insorgono i sindacati della Uiltrasporti e dello Sla Cisal che chiede anche una ispezione degli organi regionali e nazionali di vigilanza anche "per tutta la non commendevole gestione delle risorse lavorative ed economiche".

