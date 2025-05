Automobilisti segnalano una vettura in fiamme | è risultata rubata poche ore prima

NARDÒ - Nella notte, passanti hanno segnalato un'auto in fiamme nella periferia di Nardò, in località Boncore. All'arrivo dei vigili del fuoco, è emerso che la vettura, un'Alfa Romeo Giulietta, era stata rubata poche ore prima. L'incendio è stato rapidamente domato, ma solleva interrogativi sulla sicurezza e i furti nella zona.

NARDÒ - I passanti segnalano un’auto in fiamme: all’arrivo ei vigili del fuoco, la vettura si scopre essere stata rubata. L’incendio è stato domato nella notte alla periferia di Nardò, in località Boncore. Una ventina di minuti prima dell’una, infatti, un’Alfa Romeo Giulietta, sottratta in una. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Automobilisti segnalano una vettura in fiamme: è risultata rubata poche ore prima

Ne parlano su altre fonti

Automobilisti segnalano una vettura in fiamme: è risultata rubata poche ore prima

Da lecceprima.it: L’incendio nella notte, una ventina di minuti prima dell’una, in località Boncore di Nardò. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti di polizia del commissariato locale ...

Soccorsero automobilista con la vettura in fiamme: due agenti della Stradale premiati al Giro d'Italia

Scrive baritoday.it: L'iniziativa 'Eroi della sicurezza': il riconoscimento è stato consegnato questa mattina ad Alberobello, in occasione della partenza della quarta tappa della corsa rosa. Premiati anche due addetti all ...

Auto prende fuoco in mezzo alla strada e rischia di esplodere: attimi di paura per gli automobilisti di passaggio

Da msn.com: La scena che si sono trovati davanti gli automobilisti (a quell'ora perlopiù camionisti) di passaggio è stata uno choc. La vettura era completamente avvolta dalle fiamme e continuava ad ardere.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Caos televoto a Sanremo 2024: I cantanti segnalano disagi

E' caos nel sistema del televoto del festival nella serata di Sanremo 2024. Sui social, schiere di utenti lamentano la mancata conferma di ricezione del voto e un blocco del sistema.