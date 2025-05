Autobus pieno di studenti va a fuoco | il gesto dell’autista mette i brividi

Un pomeriggio d'inizio estate si è trasformato in un incubo quando un autobus di studenti pendolari ha preso fuoco sulla provinciale tra Caserta e Caiazzo. Il gesto coraggioso dell'autista ha contribuito a evitare il peggio, mentre la paura ha invaso il mezzo carico di giovani. Momenti di terrore che rimarranno impressi nella memoria di tutti.

Un pomeriggio d’inizio estate si è trasformato in un momento di vero terrore sulla provinciale che collega Caserta a Caiazzo, nei pressi di località Cappuccini. Un autobus carico di studenti pendolari, fornito da una ditta privata, ha improvvisamente preso fuoco mentre procedeva lungo la strada in lieve salita, intorno alle 16. Il rogo ha inghiottito rapidamente l’autobus, riducendolo in un groviglio di lamiere arroventate. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Caserta, che hanno domato le fiamme con getti d’acqua e schiuma, e i carabinieri, che hanno deviato il traffico e garantito la sicurezza dell’area. Il fumo ha costretto a un breve stop della circolazione, con rallentamenti fino alla completa messa in sicurezza del veicolo e alla bonifica del manto stradale. Il gesto eroico dell’autista. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Autobus pieno di studenti va a fuoco: il gesto dell’autista mette i brividi

Su questo argomento da altre fonti

Va’ dove ti porta il bus. In giro... in sicurezza. Il progetto di Autolinee: "Studenti entusiasti"

msn.com scrive: Iniziativa per promuovere gli spostamenti con mezzi pubblici. Le insegnanti: "Una ricaduta positiva sulle attività di classe". Il programma è arrivato alle fasi conclusive con successo.

Bus pieno di studenti si riempie di fumo per un principio d'incendio: urla e paura a bordo

Lo riporta msn.com: Il bus 53 E (un autobus snodato) - partito da piazzale Roma e che procedeva in direzione Malcontenta - a quell'ora era pieno di studenti delle superiori usciti da scuola. Il mezzo ha percorso ...

Trapani: si strusciava sugli studenti a bordo dell’autobus, arrestato presunto molestatore seriale

Scrive lamilano.it: Il trapanese agiva a bordo degli autobus, scegliendo le linee più frequentate dagli studenti, talvolta anche minorenni ... un quadro preoccupante di molestie perpetrate dall’uomo in pieno giorno. I ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Potenza: autobus con studenti si ribalta, autista in gravi condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale 83 nel territorio di Baragiano, nel Potentino, coinvolgendo un autobus di linea del trasporto scolastico e un'automobile.