Auto in divieto di sosta blocca il bus in piazza dei Signori traffico in tilt

Una giornata di caos a Treviso: un'auto in divieto di sosta, parcheggiata da una 67enne in via Indipendenza, ha bloccato il passaggio di un bus, causando un ingorgo che si è esteso fino a via Roma. L'incidente, avvenuto nella mattinata del 14 maggio, ha creato notevoli disagi al traffico nel centro storico della città.

Un'auto lasciata in divieto di sosta da una 67enne trevigiana, all'inizio di via Indipendenza, fuori dagli stalli, ha mandato letteralmente in tilt il traffico del centro storico di Treviso, con la coda di mezzi almeno fino a via Roma. La donna, nella mattinata di oggi, 14 maggio, aveva lasciato. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Auto in divieto di sosta blocca il bus in piazza dei Signori, traffico in tilt

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Parcheggia l'auto col pass disabili bloccando un bus e il traffico nell'ora di punta da Piazza dei Signori a via Roma: 67enne multata

Segnala msn.com: TREVISO - Traffico in tilt questa mattina da Piazza dei Signori a Via Roma per un'auto parcheggiata in divieto di sosta all'inizio di via Indipendenza. Il blocco è iniziato verso le ...

Pieve: auto in divieto di sosta. Il sindaco prende la multa: "Le regole valgono per tutti"

msn.com scrive: Lavaggio strade, Costanzo l’ha pubblicata: "L’ho pagata subito, ho sbagliato, mi sono distratto". Il gesto in risposta alle proteste dei residenti per le numerose sanzioni in via dei Pini.

Divieto di sosta, stangata in arrivo con il nuovo Codice della Strada: basta un parcheggio sbagliato e ti rovini

Segnala msn.com: Con la recente riforma del Codice della Strada, si delineano importanti novità riguardanti le sanzioni per il divieto di sosta.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Wimbledon revoca il divieto ai tennisti russi e bielorussi: potranno partecipare al terzo Grande Slam della stagione

Wimbledon, il più grande torneo di tennis per eccellenza, ha riconsiderato e consentirà ai tennisti russi e bielorussi di competere durante la stagione 2023.