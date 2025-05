Auto guasta sulla A14 polizia aiuta il conducente e scopre a sorpresa che ha la targa clonata

Un'auto guasta sulla A14 ha attirato l'attenzione della polizia, intervenuta per assistere il conducente. Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto con sorpresa che il veicolo aveva targa clonata. La situazione è degenerata, portando alla denuncia per riciclaggio dell'uomo, che si trovava alla guida di un'auto rubata.

Un conducente è stato denunciato per riciclaggio sull'autostrada A14. Scoperto con targhe clonate su un veicolo rubato. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Auto guasta sulla A14, polizia aiuta il conducente e scopre a sorpresa che ha la targa clonata

