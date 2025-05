Autista aggredito alla fermata del bus | ricoverato in ospedale

Un diverbio alla fermata dell'autobus si è trasformato in una violenta aggressione contro un autista delle Autolinee Toscane, ricoverato in ospedale. L'incidente, avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla linea M, ha coinvolto l'autista e una coppia di passeggeri, trasformando un normale scambio in un grave episodio di violenza.

Un diverbio nato alla fermata dell'autobus si è trasformato in una violenta aggressione ai danni di un autista delle Autolinee Toscane. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla linea M, che collega la città con Indicatore. Secondo le prime ricostruzioni, tra l'autista e una coppia di passeggeri sarebbe nato un acceso scambio di battute riguardante le modalità di fermata del mezzo. La situazione è poi degenerata: uno dei due avrebbe colpito l'autista con un pugno al volto e successivamente con calci al torace e alle gambe. Il conducente è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso per accertamenti, inclusa una TAC. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma si è reso necessario un periodo di osservazione. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato. All'arrivo degli agenti, l'aggressore si era già allontanato.

