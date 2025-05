Aurora Ramazzotti e le bugie delle foto sui social | “Solo in posa siamo tutti perfetti”

Aurora Ramazzotti sfida le illusioni dei social, sottolineando che "solo in posa siamo tutti perfetti". Con il suo messaggio sincero, ci invita a guardare oltre le immagini patinate e a riconoscere la bellezza della realtà, fatta di imperfezioni e autenticità. Scopri di più su come questo approccio sta conquistando il pubblico.

"In posa siamo tutti perfetti, ma non viviamo in posa, respiriamo e ci muoviamo ok?": così Aurora Ramazzotti ha sfatato il falso mito della perfezione. 🔗Leggi su Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Aurora Ramazzotti e le bugie delle foto sui social: “Solo in posa siamo tutti perfetti”

Riporta fanpage.it: "In posa siamo tutti perfetti, ma non viviamo in posa, respiriamo e ci muoviamo ok?": così Aurora Ramazzotti ha sfatato il falso mito della ...

Aurora Ramazzotti: “I miei genitori non sono nonni classici. Ho avuto problemi per la gravidanza svelata dai gossip”

Come scrive fanpage.it: Ospite del podcast Non lo faccio x Moda, Aurora Ramazzotti ha parlato della maternità e ricordato la gravidanza: "Il fatto che sia stata annunciata ...

Aurora Ramazzotti si schiera in difesa di Giulia De Lellis dopo le foto sulla sua gravidanza: "Grave mancanza di rispetto"

Secondo msn.com: Aurora Ramazzotti ha preso le difese di Giulia De Lellis dopo che sono trapelate online le foto della sua gravidanza.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chi è Aurora Colombo di Uomini e Donne corteggiatrice di Luca Luca Salatino

Arriva nel parterre di Canale 5 Aurora per il tronista Luca Salatino, che ha sconvolto completamente la situazione riguardo al ragazzo.