Arezzo, 14 maggio 2025 – Aurora conquista l'olimpo dei migliori partecipanti alla finalissima dei Giochi Matematici della Bocconi. "Il pensiero matematico non è solo logica, ma anche bellezza", afferma il Liceo Classico Musicale Francesco Petrarca. In questa edizione, logica, intuizione e fantasia si intrecciano, celebrando l'arte della matematica in modo straordinario.

Arezzo, 14 maggio 2025 – Aurora nell'olimpo dei migliori alla finalissima dei Giochi Matematici della Bocconi "Il pensiero matematico non è solo logica, ma anche bellezza" è scritto sul sito del Liceo Classico Musicale Francesco Petrarca di Arezzo. Logica, intuizione e fantasia è invece lo slogan dei Campionati internazionali di giochi matematici la cui finale si è svolta a Milano presso l'Università Bocconi nel pomeriggio di sabato 10 maggio 2025. Dopo i quarti di finale del 28 febbraio 2025 e le semifinali del 15 marzo 2025, con una selezione che ha coinvolto oltre 40 mila studenti da tutta Italia, a Milano si sono sfidati i migliori per ogni categoria. Capacità di ragionare, un pizzico di fantasia e quella intuizione che fa capire che un problema apparentemente difficile è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere.

Si legge su lanazione.it: Aurora frequenta la 1C del Liceo Classico ad indirizzo Cambridge dove a farla da padrone sono materie come italiano, latino, greco e le lingue, ma non ha perso l’abilità di risolvere giochi matematici ...

