Aumenta la Tari Rincaro del 5 per cento | | Restiamo tra le tariffe più basse d’Italia

L'aumento della Tari ad Ascoli, fissato al 5% per il 2025, è stato annunciato dall'assessore Francesca Pantaloni durante il consiglio comunale. Nonostante il voto contrario della minoranza, il rincaro è considerato contenuto, mantenendo le tariffe tra le più basse d'Italia. Un incremento necessario per garantire servizi efficienti alla cittadinanza.

Tari in aumento, ad Ascoli, del 5%. La notizia è stata data ieri pomeriggio, in consiglio comunale, dall’assessore comunale Francesca Pantaloni, con le tariffe per il 2025 che sono state approvate nonostante il voto contrario da parte della minoranza. Un rincaro minimo, va detto, quantificabile in circa dieci euro annuali per ogni famiglia. E’ altrettanto vero, però, che ai cittadini gli aumenti fanno decisamente poco piacere. "Purtroppo c’è stato un aumento dei costi pari a 390mila euro – ha spiegato l’assessore –. Tra prezzi fissi e prezzi variabili, d’altronde, nel 2025 gli introiti saranno di undici milioni e 615mila euro in questo 2025. Un piccolo rialzo, comunque, che inciderà minimamente sulle famiglie, perché siamo tra le cinque città con le tariffe più basse d’Italia e i primi in regione, da questo punto di vista. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aumenta la Tari. Rincaro del 5 per cento:: "Restiamo tra le tariffe più basse d’Italia"

