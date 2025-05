Audizioni sulla libertà di stampa Cerno | Io censurato dal Parlamento Ue FdI | Relatori sbilanciati a sinistra

“In Italia parlano sempre di fascismo, io guardandomi in giro non lo vedevo. Oggi ho capito: ce l’avevano in casa. Al Nazareno, nelle sedi delle sinistre, nei programmi a sinistra della Rai”. Così Tommaso Cerno, direttore del quotidiano Il Tempo, lamenta di non essere stato invitato alle audizioni della Commissione per le Libertà civili (Libe) del Parlamento europeo sullo Stato di diritto in Italia. Il nome del giornalista ed ex deputato del Pd era stato proposto come relatore dal capogruppo di Fratelli d’Italia a Bruxelles, Nicola Procaccini, ricevendo però una risposta negativa dal presidente della Commissione, mentre sono stati convocati il conduttore di Report Sigfrido Ranucci (che ha denunciato numerose pressioni interne alla Rai) e il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, uno degli spiati dal software israeliano Paragon in dotazione al governo. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Audizioni sulla libertà di stampa, Cerno: “Io censurato dal Parlamento Ue”. FdI: “Relatori sbilanciati a sinistra”

