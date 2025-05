Atripalda si tinge di rosa per il Giro d’Italia | il programma delle iniziative

Atripalda si prepara a vestire di rosa per il Giro d’Italia! Giovedì 15 maggio, la cittadina accoglierà la sesta tappa, da Potenza a Napoli. Dalle 13:30, Piazza Umberto I diventerà il cuore pulsante dell’evento, con la Carovana del Giro che porterà musica, spettacoli e un’atmosfera festosa. Un’occasione imperdibile per celebrare il grande ciclismo!

Giovedì 15 maggio Atripalda torna protagonista del grande ciclismo accogliendo il passaggio della sesta tappa del Giro d'Italia, in arrivo da Potenza e diretta a Napoli. A partire dalle 13:30, Piazza Umberto I si animerà con la colorata Carovana del Giro, un'esplosione di musica, spettacolo e.

