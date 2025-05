ATP Roma 2025 Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato eliminati agli ottavi in doppio

Agli Internazionali d’Italia 2025, la coppia italiana Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato viene eliminata agli ottavi di finale nel torneo di doppio. Nonostante la wild card ricevuta dagli organizzatori, i due tennisti non riescono a superare il turno, lasciando il tabellone maschile senza rappresentanti azzurri.

Il tabellone di doppio maschile degli Internazionali d'Italia 2025 è orfano di tennisti italiani: esce negli ottavi di finale la coppia azzurra composta da Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato, i quali avevano ricevuto una wild card per il tabellone principale dagli organizzatori dopo aver vinto le prequalificazioni, che sono stati eliminati dai francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul, vittoriosi per 6-3 6-2 in appena 58? di gioco, ed ai quarti di finale incontreranno la coppia numero 3 del seeding, formata dai tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz. Nel primo set l'equilibrio dura fino al 3-3, anche se la coppia azzurra scricchiola nel quarto game, quando deve ricorrere al deciding point per evitare il break. Dal settimo game, però, salgono in cattedra i francesi, che piazzano un parziale di 12 punti a 1 che consente loro, grazie al break a quindici maturato nell'ottavo gioco, di chiudere i conti sul 6-3 in 28 minuti.

Federico Cinà-Navone, ATP Roma 2025: a che ora e dove vederla in diretta

Secondo today.it: Il match tra Federico Cinà e Mariano Navone dell'Atp Masters 1000 di Roma 2025 è trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.

Atp Roma 2025 oggi, la diretta degli Internazionali d'Italia: attesa per Musetti contro Zverev

corriere.it scrive: Gli Internazionali d'Italia hanno avuto anche una sorpresa inaspettata: il Papa ha ricevuto in udienza Jannik Sinner, la sua famiglia oltre che il presidente della Federtennis Binaghi con i familiari.

