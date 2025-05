Atp 1000 Roma Lorenzo il Magnifico | è semifinale per Musetti! Battuto Zverev in due set

Lorenzo Musetti conquista il Foro Italico di Roma, raggiungendo le semifinali dell'ATP 1000 dopo una spettacolare vittoria su Alexander Zverev in due set. Con un tennis scintillante, il giovane carrarino supera il tedesco (7-6, 6-4) e si prepara alla sfida contro Alcaraz, mentre il numeroso pubblico lo acclama con entusiasmo.

Lorenzo Musetti incanta il pubblico del Foro Italico di Roma. Il tennista carrarino fa sognare con il suo tennis spumeggiante, b atte anche Zverev nei quarti di finale (7-6, 6-4) e vola in semifinale dove sfiderà Alcaraz. L'azzurro, numero 9 del mondo, va sotto di un break nel primo set ma poi ritrova il suo gioco e disputa un tie-break sontuoso vinto 7-1. Nel secondo set Musetti mantiene i nervi. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Atp 1000 Roma, Lorenzo "il Magnifico": è semifinale per Musetti! Battuto Zverev in due set

