Atletica Mattia Furlani torna in gara | appuntamento ad Atlanta verso il Golden Gala

Mattia Furlani è pronto a tornare in pista dopo un inverno eccezionale, culminato con il titolo di Campione del Mondo Indoor e una medaglia d'argento agli Europei in sala. La sua stagione all'aperto avrà inizio sabato 17 maggio ad Atlanta (USA), in vista del prestigioso Golden Gala. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di atletica!

Mattia Furlani si appresta a fare il proprio ritorno in gara dopo un inverno da urlo durante il quale si è laureato Campione del Mondo Indoor e ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei in sala. L’azzurr o aprirà la propria stagione all’aperto sabato 17 maggio ad Atlanta (USA), dove andrà in scena una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante di atletica). Il fuoriclasse laziale sarà impegnata sulla pedana del Piedmont Park, dove lo scorso anno trionfò con la misura di 8.06 metri. Il 20enne, che vanta un personale di 8.38 ottenuto in occasione degli Europei di Roma chiusi al secondo posto, incomincerà dagli States il proprio cammino che culminerà con i Mondiali nel mese di settembre a Tokyo. La medaglia di bronzo delle Olimpiadi di Parigi 2024, nonché detentore della miglior prestazione mondiale stagionale con gli 8. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Mattia Furlani torna in gara: appuntamento ad Atlanta verso il Golden Gala

Ne parlano su altre fonti

Atletica: Furlani impegnato nel salto in lungo di Atlanta

Scrive napolimagazine.com: Mattia Furlani, specialista del salto in lungo e atleta di punta di tutta l'atletica italiana in virtù dei suoi 5 podi consecutivi nelle più grandi competizioni mondiali dal marzo del 2024 a oggi, deb ...

Ora per ora Video Foto Atletica Ciclismo Ginnastica Golf Hockey NFL Nuoto Rugby Scherma Vela

Segnala msn.com: Il fenomenale talento azzurro lancia la sua stagione all'aperto negli Stati Uniti dopo gli eccezionali risultati al coperto ...

Mattia Furlani: «Devo tutto a mia mamma e mia sorella»

Lo riporta esquire.com: Talento indiscusso nel salto in lungo, Furlani per l'oro ai Mondiali di Nanchino ha due persone da ringraziare, protagoniste con lui della campagna adidas You Got This ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Parigi 2024 - chi è Mattia Furlani: il baby prodigio del salto in lungo

Il primo vero exploit è arrivato con la finale agli Europei Under 20 nel 2021, contro atleti più grandi anche di tre anni, prima di salire a 2.