atletica i convocati dell italia per la coppa europa dei 10 000 metri chiappinelli guida gli azzurri

Antonio La Torre, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di atletica, ha ufficializzato i convocati per la Coppa Europa dei 10.000 metri, in programma il 24 maggio a Pacé (Francia). Gli azzurri, guidati da Chiappinelli, schiereranno dieci atleti (cinque uomini e cinque donne), con la stellare presenza di Sara Nestola tra i protagonisti.

Antonio La Torre, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di atletica, ha diramato le convocazioni per la Coppa Europa dei 10.000 metri, che si disputerà sabato 24 maggio a Pacé (Francia). All'evento parteciperanno dieci azzurri (cinque uomini e cinque donne), tra cui spiccano Sara Nestola (fresca medaglia di bronzo nella mezza maratona agli Europei su strada) e Yohanes Chiappinelli (primatista nazionale di maratona). Ai nastri di partenza ci saranno anche Federica Del Buono ed Elisa Palmero, rispettivamente quarta e sesta sui 10.000 metri agli Europei di Roma disputati lo scorso anno, quando Nadia Battocletti si impose di forza allo Stadio Olimpico. Tra gli uomini vedremo all'opera anche Luca Alfieri, Francesco Guerra, Ahmed Ouhda e Luca Ursano, mentre tra le donne ci saranno anche Anna Arnaudo e Rebecca Lonedo.

