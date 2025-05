Atalanta vertice Percassi-Gasperini entro sabato | l’idea è trattenere il tecnico Corriere Bergamo

L'Atalanta è pronta a tenere un vertice cruciale con Gian Piero Gasperini entro sabato. I Percassi, attenti alle richieste del tecnico, vogliono trovare un accordo per prolungare la sua permanenza. Nonostante il contratto in scadenza nel 2026, Gasperini ha lasciato intendere che questa potrebbe essere la sua ultima stagione con la Dea.

L’Atalanta vorrebbe trattenere Gian Piero Gasperini. I Percassi sono pronti ad ascoltare le richieste del tecnico, che ha un contratto in scadenza nel 2026, ma aveva fatto intendere che potesse essere questa la sua ultima stagione con la Dea. Vertice in casa Atalanta Percassi-Gasperini. Il Corriere di Bergamo scrive: Con la Champions in tasca, e i relativi 55-60 milioni, l’Atalanta attende di capire il proprio futuro. Prima di Genoa match che si terrà sabato 17 maggio, ndr vertice Percassi-Gasperini. Il tecnico potrebbe anche ripensare le proprie scelte e rinnovare per 2 anni. Ma non sono escluse la rescissione o l’ipotesi che resti solo 12 mesi, a scadenza. La linea dei Percassi sarà quella di rispettare le sue intenzioni. Conquistata lunedì sera la quinta qualificazione Champions, si pensava a un incontro imminente. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Atalanta, vertice Percassi-Gasperini entro sabato: l’idea è trattenere il tecnico (Corriere Bergamo)

